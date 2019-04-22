شكرا لقرائتكم " المصارف" تستحوذ على 43 في المئة من السيولة المتداولة في "البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 18:55

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم (الأحد) بزيادة 0.01 في المئة تعادل 0.17 نقطة، صعودا الى مستوى 1446.35 نقطة في مقابل 1446.18 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.16 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.41 في المئة يعادل 3.37 نقطة صعودا الى 821.22 نقطة. لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 0.23 في المئة.

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أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 6.8 مليون سهم في مقابل 9.55 مليون بنسبة 29 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.33 مليون دينار في مقابل 2.95 ألف اليوم السابق بنسبة 55 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 107 صفقات في مقابل 93 صفقة بنسبة 15 في المئة. أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 6.8 مليون سهم في مقابل 9.55 مليون بنسبة 29 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.33 مليون دينار في مقابل 2.95 ألف اليوم السابق بنسبة 55 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 107 صفقات في مقابل 93 صفقة بنسبة 15 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 9 شركات ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.87 بليون دينار بزيادة 1.02 مليون دينار نسبتها 0.01 في المئة وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 578 ألف دينار بحريني، شكلت 43 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.01 مليون سهم، نفذت من خلال 48 صفقة. وحل سهم الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 483 ألف دينار، نسبتها 36 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.53 مليون سهم ، نُفذت من خلال 26 صفقات، تلاه سهم استيراد الاستثمارية بسيولة 393 ألف دينار، نسبتها 29 في المئة، نفذت من خلال 9 صفقات.



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