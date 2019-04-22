شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات 4 قطاعات في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 18:27

حققت 47 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الاحد) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 20 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة أخرى، واستقرت أسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 579 بليون ريال بخسارة 197 مليون ريال نستبها 0.03 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 7 في المئة الى 218 مليون ريال في مقابل 234 مليونا و هبطت الكمية المتداولة 28 في المئة الى 8.83 مليون سهم، في مقابل 12.3 مليون ، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 36 في المئة الى 3445 صفقة في مقابل 5355 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.07 في المئة من قيمته تعادل 7 نقاط هبوطاً الى 10355 نقاط في مقابل 10348 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.55 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 1.09 في المئة الى 1942 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.43 في المئة الى 942 نقطة، ثم مؤشر الخدمات بخسارة نسبتها 0.17 في المئة وبلغت خسارة مؤشر جميع الاسهم 0.10 في المئة الى 3151 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، أبزرها مؤشر التأمين المرتفع 0.74 في المئة تعادل 25 نقطة الى 3370 نقطة ، فيما بلغت مكاسب مؤشر 0.03 بزيادة 1.09 في المئة الى 3926 نقطة.