شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل تراجعاً في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 17:56

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33 في المئة الى 29 مليون دينار في مقابل 43 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 16 في المئة الى 174 مليون سهم في مقابل 207 ملايين، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 21 في المئة الى 6162 صفقة في مقابل 5806 صفقات.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بلغ 0.07 في المئة تعادل 4 نقاط الى 6249 نقطة في مقابل 6245 نقطة ، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.52 في المئة تعادل 26 نقطة الى 4936 نقطة في مقابل 4962 نقطة لليوم السابق، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.09 في المئة الى 5801 نقطة.

وحل سهم « هيومن سوفت » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 3.13 في المئة، وصولاً إلى 3.300 فلس، من تداول 366 ألف سهم، بلغت قيمتها 1.186 مليون دينار.

وسجل سهم «الدولي» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 1.32 في المئة، هبوطا إلى 298 فلس، من تداول 4.1 مليون سهم، قيمتها 1.23 مليون دينار، نُفذت من خلال 164 صفقة .

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.02 في المئة الى 694 فلس، من تداول 6.4 مليون سهم.