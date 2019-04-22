شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مستحقات المرأة بالتأمينات بدون الغير والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه من منطلق الحفاظ على حقوق المشتركات، تعتبر المبالغ الخاصة بالمرأة المشتركة هي حق من حقوقها وتستطيع التقدم بطلب صرفها في أي وقت تشاء بطريقة سهلة وميسرة عبر الدخول على خدمات المؤسسة الإلكترونية أو باستخدام تطبيق تأميناتي وخلال خطوات بسيطة وسريعة أو عبر زيارة أحد مكاتب المؤسسة دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هؤلاء الأشخاص.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار: إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر مجهولة المصدر يدّعون فيها صعوبة استخراج حقوق المرأة من التأمينات، وأن باستطاعتهم تسهيل ذلك ودعمهم من بعض المؤثرين من خلال الإعلان عن هؤلاء عبر حساباتهم في السناب شات. وأهابت المؤسسة بالعملاء عدم مشاركة معلوماتهم أو بياناتهم مع الغير لكي لا يتعرضوا للاحتيال والاستغلال، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المعلنين.