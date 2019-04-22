فندق جديد في «دبي للاستوديوهات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” افتتح فندق «استوديو ون» أبوابه وسط «مدينة دبي للاستوديوهات» حيث يتميز بتجهيز متكامل ويضم 141 غرفة، بما في ذلك غرف استوديو مصممة للإقامات الطويلة، والأسرة الطابقية للمسافرين المغامرين، وإمكانية تحويل جميع الغرف إلى غرفة مزدوجة. كما تم تجهيز كل طابق بركن للوجبات الجاهزة، ومنافذ بيع ذاتية الخدمة، وخدمات الغسل والتنظيف الذاتية.

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