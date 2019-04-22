شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تشتري حصة «شل» في «ساسرف» ب631 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «رويال داتش شل» البريطانية-الهولندية للنفط، أن شركة «أرامكو» ستستحوذ على حصة «شل» البالغة 50% في المشروع المشترك بينهما، «مصفاة ساسرف» في مدينة الجبيل الصناعية، مقابل 631 مليون دولار.

ونقلت «بلومبيرج» عن عبد العزيز القديمي،من «أرامكو»،قوله أن الشركة ستستحوذ على المصفاة بالكامل، لتدمجها في قطاعها للتكرير والتسويق.

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