اتفاق سري بين حكومة المرتزقة والامارات لنهب النفط اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

قالت مصادر اقتصادية أن القوات الاماراتية المحتلة لجنوب اليمن تواصل نهب النفط اليمني والسيطرة على منابع النفط والغاز.

وذكرت مصادر محلية في شبوة (شرق اليمن) عن قيام مايسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات ، باقتحام محطة تصدير النفط بمنطقة غرير بمديرية الروضة، واعتقال العاملين فيها، وتوقيف ضخ النفط.

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واكدت المصادر أن القيادة الاماراتية في بالحاف حولت المنطقة الى ثكنة عسكرية وتقوم بنهب النفط المستخرج.

واشارت المصادر ان قائد النخبة الشبوانية المدعو محمد سالم البوحر الذي يدين بالولاء للامارات قد وجه اتباعه بالاعتداء على عمال الانبوب في محطة التصدير الواقعة في غرير بمديرية الروضة وامر باعتقالهم مما اوقف عملية التصدير.

وكشفت مصادر مطلعة في عدن ان قرار مصادرة النفط اتخذ في اجتماع عقد بعدن بحضور مسؤولين اماراتيين مع ممثلين من حكومة المرتزقة وعيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، وتم تكليف البوحر لتنفيذ المهمة