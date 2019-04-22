الغرفة التجارية تنظم ورشة عمل عن صناعة الخيامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الاثنين، ورشة عمل مجانية لتعليم فن الخيامية، لأعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية.
وقالت الدكتورة ليلى البيلى رئيس لجنة المرأة بالغرفة، إن الإقبال على الورشة السابقة هو سبب تنظيم الورشة الجديدة والتى من المقرر أن تكون على مدار يومى الاثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 ابريل.
وأضافت فى منشور تم تعميمه على الشعب بالغرفة، أن التقدم للورشة يكون فى مقر الغرفة دون رسوم إدارية.
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