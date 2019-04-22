شكرا لقرائتكم خبر عن صقر بن حميد القاسمي رئيساً لإدارة «جلفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365” قالت «جلفار» للصناعات الدوائية، إنه تم تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، في أعقاب الانتخابات التي عقدت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان الشركة، يرأس مجلس الإدارة الشيخ صقر بن حميد القاسمي، فيما تم تعيين يوسف علي محمد في منصب نائب رئيس المجلس، وعبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي، وخالد عبدالله يوسف العبدالله، ورازي عادل أحمد دولاني، أعضاء المجلس.

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