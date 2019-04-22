«تيرّا» تمكن زوار «إكسبو 2020» من فهم بصمتهم البيئية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنتظر الملايين من زوار جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي» رحلة مفعمة بالعاطفة تسرد القصة الساحرة لعلاقة البشرية بالطبيعة وتأثيرنا فيها، لتكشف في نهاية المطاف عن الترابط المعقد بين البشرية والطبيعة الذي يتجسد في أن معاناة أي منها تعني معاناة بالآخر. وتسلط «تيرّا - جناح الاستدامة» الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة الآثار البيئية السلبية، الناجمة إلى حد كبير عن السلوك البشري، من خلال تجربة مصممة لتمكين الزوار من فهم تأثيرهم في البيئة ودفعهم ليكونوا عوامل تغيير.

تجسد«تيرّا» (التي تعني أمنا الأرض) التزام دولة الإمارات و«إكسبو 2020 دبي» تجاه الاستدامة، لتمثل حافزاً للتغيير في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، عبر نهجها الفريد للتواصل الذي يستهدف الناس من جميع الأعمار. تمثل الاستدامة أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020، وسيكون الحدث الدولي الذي يستمر ستة أشهر منصة لتحفيز التغيير ومشاركة الحلول واستكشاف الأفكار الجديدة التي تشجعنا على العمل المشترك من أجل إنقاذ كوكبنا.

تأثير هائل

وقال جون بول، مدير إدارة جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي»: كان للبشرية تأثير هائل في العالم، وتم تصميم تجربة «تيرّا» لتكشف عن حجم هذا التأثير بطريقة شخصية وملهمة. ستكون تجربة رائعة، ومفعمة بالعاطفة في بعض الأحيان، حيث يقف الزوار وجهاً لوجه أمام أهمية خياراتهم الفردية. ونأمل أن يخرجوا بمنظور جديد يلهم ملايين الناس من جميع الأعمار على اتخاذ إجراءات في حياتهم الخاصة، حيث نجتمع ونعمل معاً من أجل مستقبل أفضل.

تعمل «تيرّا»، التي يتم الكشف عنها للجمهور اليوم بمناسبة يوم الأرض، على دمج التجربة في جناح الاستدامة في «إكسبو 2020»وما حوله، وهي عمل معماري فريد يدفع حدود التصميم المستدام لآفاق جديدة ويستكشف التقنيات المتطورة.

تجري تجربة الزائر عبر أقسام متعددة من الجناح، بما في ذلك منطقتان في طابق سفلي. تبدأ التجربة في وادٍ - مجرى نهر جاف - وتحكي قصة الجزيرة العربية، لتوضح حقيقة أن إكسبو الدولي المقبل هو الأول الذي يقام في العالم العربي. يمكن للزوار، الكبار منهم والصغار، السير في مسارات الأفيال الضخمة، واقتفاء أثر الفهود، واستكشاف الحياة النباتية والحيوانية في شبه الجزيرة العربية، مع تعلم الكيفية التي تتيح للبشرية والطبيعة التعايش في وئام.

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«اختر مغامرتك»

يصل الزوار بعدها إلى مفترق طرق حيث تتحول رحلتهم إلى شكل «اختر مغامرتك». هل ستنطلق في مغامرة «في أعماق المحيط» أو «في أعماق الغابة»؟ سيأخذ مسار الغابات الزائرين عبر «شبكة الأخشاب العنكبوتية» للتعرف إلى الشبكة التكافلية المدهشة للجذور والفطريات التي تسمح للأشجار بالتواصل ومشاركة الموارد. أما مسار «في أعماق المحيط» فيتيح رحلة استكشافية رائعة في عالم الحيتان وأبقار البحر والمحار والأحياء البحرية الأخرى. تخيل أن تستمتع بأغنية حب من الحيتان وأنت تتقدم لتستكشف الأسرار الخفية للكائنات الحية المضيئة التي تسكن المناطق قاتمة الظلمة في المحيط. بعد أن يتوقف الزوار قليلاً لالتقاط أنفاسهم المنبهرة مما رأوه من روعة عالم الطبيعة، سينتقلون لمواجهة واقع التأثير السلبي للبشرية في الطبيعة.

تُظهر قاعات الاستهلاك، حجم الضرر الناجم عن اختيارات المستهلك من خلال منشآت مثل «ناشَر» (تعني الذي يعض على أسنانه)، وهي آلة استهلاك عملاقة لا تشبع تستهلك كميات لا حصر لها من الموارد الطبيعية لإنتاج المنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، مما يوضح كيف تعتمد خياراتنا على استغلال سخاء كوكب الأرض - غالباً بلا داع.

«أهلاً بالمستقبل»

ستنقلب الرحلة بعد ذلك رأساً على عقب في مختبر القيَم المستقبلية. يجسد المختبر رسالة «إكسبو 2020»«أهلاً بالمستقبل»، ويمثل مساحة مليئة بالأمل تطرح حلولاً للتحديات والقضايا والمخاوف التي أثيرت في المراحل السابقة. يجري عرض دراسات الحالة من المجتمعات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات والعلماء وغيرهم ممن يعملون على الحفاظ على البيئة وبيان تطبيقاتها التي تمت عبر المبتكرين والعلماء ورواد الأعمال (بما في ذلك المستفيدون من منح «إكسبو لايف» برنامج الابتكار والشراكة البالغ تمويله 100 مليون دولار من إكسبو 2020دبي) الذين سيكونون حاضرين لمناقشة مشاريعهم مع الزوار.

تتوج تجربة «تيرّا» بالطلب من الزوار أن يقدم كل منهم تعهداً شخصياً بدعم التغيير الإيجابي. قد يكون هذا التعهد في بساطة تقليل الطعام المهدر أو عدم استخدام الأوعية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ولكن من خلال الطاقة الاستيعابية للجناح البالغة 4,400 زائر في الساعة على مدار 173 يوماً، فقد يساوي هذا التعهد ملايين التغييرات التي تساعد على الحفاظ على البيئة.