شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تستثمر أوبر 200 مليون دولار في فرعها الكندي مع الإعلان عن مركز هندسي جديد، بالإضافة إلى موارد إضافية في وحدة السيارات ذاتية القيادة الخاصة بها والتي تم إنشاؤها مؤخراً.
* تخطط مايكروسوفت لاستثمارات بقيمة 570 مليون دولار من خلال نقل مقرها الرئيسي في تورنتو وتوفير 1000 وظيفة جديدة والاستثمار في مجالات أخرى مثل مجمع الابتكارات «كاسكاديا».
* أعلنت «إن فيديا» عن إنشاء مركز أبحاث خاص بالذكاء الاصطناعي
* كما أعلنت «إنتل» عن إنشاء مختبر جديد لرقاقة الرسومات.
* كشفت شركة «أكسنتشر» عن مركز جديد للابتكار في تورونتو، حيث أضافت 800 وظيفة لكفاءات عالية المهارات.
* وسعت أمازون مركزها في فانكوفر حيث أضافت 3000 وظيفة جديدة.
* كما أعلنت كل من «إنستاكارت» و«سامسونج» و«بنتاريست» عن خطط لتوسيع عملياتها بشكل كبير في كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمالقة التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.