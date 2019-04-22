عمالقة التكنولوجيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تستثمر أوبر 200 مليون دولار في فرعها الكندي مع الإعلان عن مركز هندسي جديد، بالإضافة إلى موارد إضافية في وحدة السيارات ذاتية القيادة الخاصة بها والتي تم إنشاؤها مؤخراً.

* تخطط مايكروسوفت لاستثمارات بقيمة 570 مليون دولار من خلال نقل مقرها الرئيسي في تورنتو وتوفير 1000 وظيفة جديدة والاستثمار في مجالات أخرى مثل مجمع الابتكارات «كاسكاديا».

* أعلنت «إن فيديا» عن إنشاء مركز أبحاث خاص بالذكاء الاصطناعي

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* كما أعلنت «إنتل» عن إنشاء مختبر جديد لرقاقة الرسومات.

* كشفت شركة «أكسنتشر» عن مركز جديد للابتكار في تورونتو، حيث أضافت 800 وظيفة لكفاءات عالية المهارات.

* وسعت أمازون مركزها في فانكوفر حيث أضافت 3000 وظيفة جديدة.

* كما أعلنت كل من «إنستاكارت» و«سامسونج» و«بنتاريست» عن خطط لتوسيع عملياتها بشكل كبير في كندا.