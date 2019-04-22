الأسهم تواصل المسير نحو اختراقات جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت أسهم البنوك والعقار، المسيرة الخضراء للأسهم في مستهل جلسات الأسبوع، ممهدةً الطريق لمستويات سعرية جديدة، وكذلك على صعيد المستويات الفنية لمؤشرات الأسواق، وذلك بدعم من الشراء الأجنبي والخليجي والمؤسساتي، وسط سيولة توزعت على أكثر من قطاع.

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.24% بدعم من «أسهم العقار» وفي مقدمتها «إعمار العقارية»، بينما حفزت أسهم البنوك سوق أبوظبي لتسجيل اختراقات جديدة على صعيد المؤشر العام، والذي أغلق مرتفعاً أكثر من 1%.

وجاء ذلك في إطار توجه «أجنبي- خليجي»، نحو الشراء في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 43.37 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.68 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22.68 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 317 مليون درهم، منها 202.25 مليون درهم في دبي، و114.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 266.8 مليون سهم، توزعت بواقع 214.7 مليون سهم في دبي، و52.13 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، وجاء ذلك من خلال 3900 صفقة.

ووصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2820.78 نقطة، مستفيداً من مكاسب العقار والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.78% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.61%، و«إعمار للتطوير» 2.13%، و«إعمار مولز» 1.18%، و«داماك» 0.77%، و«ديار» 3.71%، في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 2.33% بفعل عمليات جني الأرباح.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.27% بعد نمو «دبي للاستثمار» بنسبة 1.88%، و«سوق دبي المالي» 0.61%.

في المقابل، هبط قطاع البنوك بنسبة 0.29% نتيجة هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، وذلك في ظل استقرار «دبي الإسلامي».

هذا وتماسك قطاع النقل مع إغلاق كل من «العربية للطيران»، و«أرامكس» على استقرار، في وقت نزل «الخليج للملاحة» 1.33%.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5346.29 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.29% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.36%، و«أبوظبي التجاري» 1.77%، و«الاتحاد الوطني» 2.32%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 2.18% مستمداً الدعم من «الدار» بارتفاعه 2.14%، و«رأس الخيمة العقارية» بارتفاع 2.69%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% بعد ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.41% بفعل مكاسب «طاقة» بنسبة 2.25%، و«أدنوك للتوزيع» 2.3%، رغم تراجع «دانة غاز» 0.93%.

وعلى صعيد التداولات في سوق دبي، تصدر «دبي الإسلامي» بقيمة 38 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.13 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 32.15 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.93% مغلقاً عند 1.09 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة ب25.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.42 درهم.

وفي سوق العاصمة، ظلت الصدارة من نصيب «أبوظبي الأول» بقيمة 29.5 مليون درهم، مغلقاً عند 16.38 درهم، ثم سهم «الدار» بتداولات ب24 مليون درهم، وأغلق عند 1.91 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» الذي جذب نحو 16 مليون درهم من التداولات، وأقفل سعره عند عند 5.73 درهم.

وسجل سهم «مصرف السلام السودان» الارتفاع الأكثر بنسبة 4.35%، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «شعاع كابيتال»، بتراجعه 4.13% إلى 0.99 درهم.

وسجل سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الارتفاع الأكثر بنسبة 14.29% وأغلق عند 1.6 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «سوداتيل» بنسبة 3.61% إلى 0.4 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.37 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.68 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22.68 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.37 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و40.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، أمس، على أسهم «رأس الخيمة العقارية»، و«إشراق للاستثمار»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الاتحاد العقارية» و«دي إكس بي» و«الواحة كابيتال».

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25.12 مليون درهم محصلة شراء، منها 20 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و5.12 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25.12 مليون درهم محصلة بيع، منها 20 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5.12 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.