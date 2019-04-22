التوزيعات على المساهمين تقفز 21.8% إلى 39 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت الشركات الإماراتية المركز الأول على قائمة أكثر شركات دول منطقة الشرق الأوسط توزيعاً للأرباح النقدية على مساهميها، وذلك بعدما قفزت قيمة العوائد التي حصل عليها مساهموها إلى نحو 39 مليار درهم عن العام 2018.

وتعكس العوائد المتميزة التي حصل عليها المساهمون في الشركات الإماراتية المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الجدوى الكبيرة للاستثمار في هذه الشركات، وفي مقدمتها قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

ويظهر التحليل المالي لأداء الشركات الوطنية نمو توزيعاتها النقدية 21.8% خلال 2018 مقارنة بتوزيعات 2017 التي بلغت قيمتها 33 مليار درهم حسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية.

وجاءت الزيادة الكبيرة في توزيعات الشركات مترافقة مع النمو في إجمالي الأرباح التي حققتها 114 شركة خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 75 مليار درهم بالمقارنة مع 71 مليار درهم تقريباً خلال العام 2017.

وتفصيلاً فقد واصل قطاع البنوك تبوؤ المركز الأول في قائمة القطاعات من حيث قيمة التوزيعات النقدية على المساهمين والتي بلغت 18.917 مليار درهم عن العام 2018.. وشكلت توزيعات القطاع البنكي نحو 48.5% من إجمالي قيمة التوزيعات للشركات الوطنية كافة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار في القطاع البنكي 4.89% في حين بلغت قيمة التوزيعات المستحقة للأسهم الحرة في البنوك نحو 10.131 مليار درهم.

وكان القطاع البنكي قد حقق أرباحاً متميزة عن العام الماضي بقيمة وصلت إلى أكثر من 42 مليار درهم وفقاً للإحصاءات الرسمية.

وحل قطاع الاتصالات بالمركز الثاني من حيث التوزيعات النقدية وبلغت 8.544 مليار درهم عن أرباح العام 2018 مقارنة مع 8.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وعلى صعيد قطاع العقار فقد وصلت قيمة التوزيعات إلى 4.254 مليار درهم ونحو 1.688 مليار درهم لقطاع الخدمات فيما وصلت توزيعات قطاع النقل واللوجستيك 1.661 مليار درهم و نحو 1.431 مليار درهم لقطاع الترفيه والضيافة و702 مليون درهم لقطاع تمويل الاستثمار وسجلت بقية التوزيعات على القطاعات الأخرى المدرجة في السوقين. (وام)