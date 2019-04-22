نتائج الشركات تتفوق على التوقعات وتعزز مزاج «وول ستريت»

لا يزال الرهان على أرباح الشركات يحتل الصدارة في اهتمامات المستثمرين الذين باتوا مطمئنين أكثر من ذي قبل على أداء الاقتصاد الأمريكي، وسط موجة جديدة من النتائج تكشف عنها هذا الأسبوع شركات رئيسية في عدد من القطاعات.

تشمل قائمة الشركات التي تصدر نتائجها الفصلية هذا الأسبوع 140 شركة مدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» على رأسها شركة «أمازون» و«مايكروسوفت» و«بوينج» و«إكسون موبيل». وتؤكد متابعة «ريفينيتيف» بأن نسبة 74% من الشركات التي صدرت نتائجها حتى الآن فاقت أرباحها توقعات المحللين، وهذا عنصر مهم جداً في استعادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الأمريكي.

وبناء على تقارير بحثية وتوقعات السوق سوف تنخفض أرباح مجموعة الشركات المدرجة على نفس المؤشر بنسبة 1.7% في أول نتائج سلبية على أساس فصلي منذ ثلاث سنوات، بينما توقع محللون أن تنخفض الأرباح إلى 4%.

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ويتلقى السوق يوم الجمعة تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول، وسط رفع مفاجئ لتوقعات النمو بعد صدور عدد من التقارير الإيجابية أواخر الفصل الأول. وتوقع تقرير مشترك لشركة «موديز» مع شبكة «سي إن بي سي» أن يصل معدل النمو في الناتج الإجمالي للربع الأول إلى 2.4% مقارنة مع 1% مستوى التوقعات في بداية الفصل عندما تضرر الاقتصاد بسبب الإغلاق الحكومي وظروف الطقس السيّئ.

وفي الوقت نفسه تحسن مزاج المستثمرين حيال أداء الاقتصاد العالمي واستبعاد تهديدات الركود بعد التقارير الإيجابية التي صدرت حول الاقتصاد الصيني؛ حيث كشفت عن نمو بنسبة 6.4% في الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول، مقارنة مع توقعات بنمو بنسبة 6.3%.

وقد تفرض المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة واقعاً جديداً في حال أعلن رسمياً عن لقاء قمة بين الرئيسين، ما يحل عقدة النزاع التجاري التي أثرت في أسواق العالم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جاك ألباين، الرئيس التنفيذي لشركة «كريسنت ويلث أدفايزرز»، إن هناك الكثير من المحفزات التي ساهمت في تغيير قناعات المستثمرين، سواء على صعيد البيانات أو المفاوضات التجارية. والجديد أن المستثمرين استبعدوا كلياً مخاوف الركود في الاقتصاد العالمي وتهديداته، لكنهم لا يزالون يتخوفون من تباطؤ محتمل.