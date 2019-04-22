2.1 % النمو المتوقع في دبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمثل المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي، وتحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين، والمشروعات التي تتم استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي على المدى القصير إلى المتوسط ​​إلى 2.1٪ و3.8٪ و2.8٪ في الأعوام 2019 و2020 و2021 على التوالي.

بدأت دبي في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة، حيث يتوقع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 15 إلى 20٪ سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020، بدعم من المبادرات الحكومية وقانون الملكية الأجنبية 100٪ الذي تم إصداره حديثاً.

شهد النشاط الاقتصادي في دبي تحسناً ملحوظاً مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم إصدار 6,709 رخص تجارية جديدة في دبي، بزيادة تبلغ 29٪ مقارنة بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018. كما ارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من العام 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنةً بالربع الأول من عام 2018 و7.7 نقطة في الربع الرابع من 2018 مقارنة بنفس الفترة في عام 2017.

كما أبدت غالبية الشركات عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة، متوقعة بذلك زيادة في حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح. وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59٪ من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 41٪ للفترة ذاتها من عام 2018، و34٪ يتوقعون استقراراً، بينما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من 8٪ إلى 7٪.

وشهد الربع الأول من هذا العام 2019، ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4٪. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى 680 مليون درهم، وهو ما يمثل 65٪ من إجمالي قيمة التعاملات في سوق دبي المالي. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في دبي.

التطلع إلى المستقبل

في يناير 2019، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وثيقة الخمسين، تلك الوثيقة التي رسمت صورة متكاملة لرؤية سموه واستشراف واضح للتحديات المستقبلية.

وتظهر دراسة حديثة قامت بها اقتصادية دبي -آخذة في الاعتبار آفاق النمو الإقليمية والعالمية-أنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة عن وثيقة الخمسين والتي شرعت بها حكومة دبي إلى أن ينمو اقتصاد إمارة دبي بنسبة 2.1٪ في عام 2019، وبنسبة 3.8٪ في عام 2020، و2.8 ٪ في عام 2021.

122 مليار دعم إكسبو

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يمثل إكسبو 2020 دبي خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في طريق دبي نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي. وفي هذا السياق تقدّر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة إكسبو 2020 دبي في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013-2030 تبلغ 122 مليار درهم. كما يتوقع أن يساهم إنشاء وتسليم موقع إكسبو بمبلغ 38 مليار درهم خلال الفترة من 2013 إلى إبريل 2021، بالإضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء، والخدمات المالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات. وعلاوة على ذلك يتوقع أن يضيف الحدث نفسه ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة، والاتصالات، والأعمال التجارية، والمالية، والنقل، والعقارات، وتجارة التجزئة.

وتقدر العناصر القابلة للقياس الكمي للأثر الذي سيحدثه إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 2021 و2030 بنحو 62 مليار درهم. ويتمثل أحد الجوانب المهمة لمعرض إكسبو 2020 دبي في الدعم المباشر الذي سيقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي، والتي من المتوقع أن تحصل على ما يقارب 5.2 مليار في مشاريع وأعمال جديدة حتى إبريل 2021 عند الانتهاء من الحدث.

الاستثمار الأجنبي المباشر

هنالك استثمارات هامة تجري جنباً إلى جنب مع تلك التي تستهدف إكسبو 2020 دبي، وهي مدفوعة باستراتيجية جديدة لحكومة دبي، تسعى إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة، والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية. قاد المستثمرون الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 34% خلال عامين وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.

بدأت دبي في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة. وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، أعلن مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر. سيستفيد البرنامج أيضاً من خمس بعثات في العام 2019 إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بهدف تشجيع الاستثمار.

من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود، بما في ذلك قانون الملكية الأجنبية 100٪ الذي تم إصداره حديثاً، إلى زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات بنسبة 15 إلى 20٪ سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020.

التجارة عبر الحدود.. الخطوة المقبلة

تعمل حكومة دبي على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية والتركيز أيضاً على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية. كما تركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج «المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي سيساهم في ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق العالمية بحلول عام 2020.

وأطلقت الحكومة أيضاً «بوابة المصدرين»، وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية للإمارات العربية المتحدة ودبي، فضلاً عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلباً في الإمارات العربية المتحدة. توفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة على مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج. فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وتحديد الشركاء، وتقدير تكاليف التصدير.