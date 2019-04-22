الإمارات تشارك في إجراءات تقييم «بوينج 737 ماكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّها ستجري اعتباراً من 29 أبريل/‏ نيسان الجاري، بمشاركة ممثّلين عن تسع سلطات طيران أجنبية من بينها الإمارات، تقييماً فنياً مشتركاً للتعديلات التي أدخلتها «بوينج» على طائرتها من طراز «ماكس 737».

وقالت الهيئة الناظمة لحركة الملاحة الجوية في الولايات المتّحدة إنّ هذا التقييم الفني سيقود إلى مراجعة شاملة يتمّ على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكّم الآلي بالطائرة أثناء الطيران.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية فإن خبراءها سيجتمعون مع نظرائهم في سلطات الطيران الأجنبية التسع اعتباراً من 29 الجاري؛ لإجراء هذه المراجعة التي يفترض أن تستغرق 90 يوماً. وأوضحت الإدارة أنّه خلال هذه الفترة سيجري الخبراء تقييماً لمختلف جوانب نظام التحكّم الآلي بالطائرة أثناء الطيران، بما في ذلك تصميم النظام وتفاعل الطيارين معه، وذلك لتحديد مدى توافقه مع اللوائح المعمول بها، وإدخال تحسينات عليه إذا ما تبيّن أنّها ضرورية.

وأضافت أنّ الجهات التسع التي سيشارك ممثّلون عنها في عملية التقييم هي سلطات الطيران المدني في كل من: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، إضافة إلى الإمارات.

يرأس المجموعة المسؤولة عن هذا الاستعراض الرئيس السابق للوكالة الأمريكية لسلامة النقل، ويضم خبراء من إدارة الطيران الفيدرالية و»ناسا»، ناهيك عن هؤلاء الممثلين لسلطات الطيران الدولية.

وكانت «بوينج» أشارت في نهاية مارس إلى أنها ستقدم تدريباً أفضل للطيّارين على نظام تعزيز خصائص المناورة في طائرات «737 ماكس»، لافتةً إلى أنّ التعديلات التي أدخلتها على النظام غيّرت بصورة ملحوظة طريقة عمله.

والأسبوع الماضي أكّد الرئيس التنفيذي ل «بوينج» دنيس مولنبرج أنّه أجرى أخيراً 96 رحلة تجريبية عبر النسخة المعدّلة من طراز «737 ماكس»، كما أن الطيارين شاركوا في أكثر من 159 ساعة من الاختبارات. (أ ف ب)