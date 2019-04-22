نشر المعرفة لأصحاب الفرانشايز في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكّد مختصون أنه مازال هنالك لبس في الفهم لدى رواد الأعمال الخليجيين، حول الاختلافات بين الامتياز التجاري (الفرانشايز) والوكالات التجارية، حيث يقع رواد الأعمال في حيرة من أمرهم عند اختيار النموذج الأنسب لتمثيل علامة تجارية عالمية في بلدانهم. مستشهدين بتجارب محلية عديدة في استقطاب الوكالات العالمية من خلال تجار مواطنين، إلى جانب دراسة تشير إلى أن فرص نجاح المشاريع التي تبدأ بنظام الامتياز التجاري قد تصل إلى 90%، مقارنة بنظيراتها التقليدية، مع افتراض تطبيقها وفق الأسس السليمة وفقاً لمجلة «الإنتربنور» الأمريكية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «أسرار الفرانشايز والوكالات التجارية»، والتي شارك فيها من دولة الكويت، كل من: المحامي خالد الراشد الرئيس التنفيذي ل«فرانكورب الكويت» الشركة الاستشارية العالمية في مجال الامتياز التجاري، ومحمد بن إبراهيم المدير العام لشركة كريتيف امبورتس ونائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي.

الجدير بالذكر، أن جلسة «أسرار الفرانشايز والوكالات التجارية» تأتي باستضافة خاصة من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وبتنظيم أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي وبالتعاون مع كل من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية.