عجمان تبحث التعاون مع منظمة السياحة العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال استقباله زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له، أوجه التعاون في المجال السياحي.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المشاريع المتعلقة باستراتيجية إمارة عجمان، الساعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار، والمتضمنة تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستسهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية واستثمارية ملائمة.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ان إمارة عجمان وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تولي اهتماماً بالغاً لجعل قطاع السياحة أحد الروافد الأساسية للاقتصاد .. مشيرا إلى أن عجمان تتمتع ببنية سياحية وتسعى من خلال بعض المشاريع النوعية لأن تكون نقطة جذب سياحي. وأشاد زوراب بولوليكاشفيلي، بالنهضة السياحية التي تشهدها عجمان، لافتاً إلى أن القطاع السياحي في الإمارات يعد من القطاعات المهمة، ويشكل رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد.(وام)