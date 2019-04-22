ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **عززت جمارك دبي جهودها لتطوير خدماتها وتسهيلاتها الجمركية المقدمة للتجار والشركات في مركز جمارك جبل علي، حيث بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزها المركز في الربع الأول من عام 2019 نحو 766 ألف معاملة جمركية، وتم خلال هذه المدة تنفيذ نحو 30 ضبطية.

**قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن من حق حملة السندات الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة اذا ما لحق بهم ضرر، وبحسب «الهيئة» لا يحق لحامل السندات التصويت في الجمعية العمومية أو الحصول على نصيب من الأرباح.

**نمت القيمة الإجمالية لقطاع اللوجستيات والتوزيع في الإمارات إلى 76.78 مليار درهم في عام 2017 وتمثل حوالي 5.4% من الاقتصاد البالغ 1.22 تريليون درهم، وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي 2018 الصادر عن وزارة الإقتصاد.

**أعلن ميركوري، نظام الدفع المحلي في الإمارات، عن طرح بطاقة بايز لدفع الرواتب بالشراكة مع الفردان للصرافة، تتمكن بموجبها الأخيرة من توفير المرونة وسهولة الدفع لحاملي بطاقات نظام دفع الرواتب الحاليين.

**افتتحت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية، ومقرها الإمارات، مكتباً في هونج كونج في إطار التوسع في آسيا. يأتي ذلك بعد افتتاح مكتب الفلبين، وفيما تستعد لافتتاح مكتب في فيتنام. ولدى الشركة مكاتب في العراق، والسعودية، وإسبانيا. وتشمل خطط التوسع المستقبلية للشركة قارة إفريقيا ودول آسيا الوسطى.

**استقبلت تايلاند العام الماضي، أكثر من 128 ألف سائح من الإمارات، بحسب إحصاءات هيئة السياحة التايلاندية، حيث تعتبر الإمارات من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط تصدر أكبر عدد من الزوار إلى تايلاند

**أعلنت شركة «لين سكان» مؤخراً عن نجاحها في تنظيف وفحص ثلاثة من الخطوط الاستراتيجية البحرية لشحن النفط الخام في دولة الإمارات، على مدار 120 يوماً، علماً أن هذه المهمة تعتبر إلى حد كبير غير قابلة للتنفيذ لسنوات عديدة.