توعية معارض السيارات في الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



في إطار جهودها المكثفة لتوعية مختلف المنشآت الاقتصادية في أسواق الإمارة، نفذت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حملة توعية لأصحاب معارض السيارات في الإمارة، لتعزيز الوعي بشأن الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في الدولة عامة والإمارة خاصة، وتعريف التجار بضوابط عملية بيع السيارات التي تكفل حقوق جميع الأطراف.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، عبد الله بن ناصر النعيمي، «تأتي حملة توعية أصحاب معارض السيارات كجزء من خطة الإدارة التوعوية للعام 2019، وقد استهدفت الحملة الوصول إلى أكبر شريحة من أصحاب معارض السيارات في الإمارة، من خلال زيارات ميدانية تعزّز الوعي بشأن القوانين الاقتصادية وحقوق وواجبات التاجر والمشتري، ما يسهم في ترسيخ الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة ويرفع مستويات الوعي لدى المنشآت الاقتصادية»

وأكد أصحاب المعارض وتجار السيارات حرصهم على التعاون المستمر مع الدائرة لتحقيق الأهداف المشتركة.