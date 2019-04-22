«تنمية الصناعات» بأبوظبي يعتمد 85 نظاماً لسلامة المنشآت الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن مراجعة واعتماد 85 نظاماً لإدارة السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية على مستوى أبوظبي خلال العام 2018 وذلك بزيادة نسبتها 136% مقارنة بعام 2017 الذي تم فيه مراجعة واعتماد 36 نظاماً لإدارة السلامة والصحة المهنية.

وصنف المكتب - بصفته الجهة المخولة من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بمتابعة تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي- 181 منشأة صناعية على مستوى أبوظبي ورفعها لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية للاعتماد خلال العام الماضي وذلك بهدف إعداد وتطبيق متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بزيادة 101% مقارنة بالعام 2017 الذي بلغ فيه عدد المنشآت المرشحة نحو 90 منشأة.

وحسب التقرير، تلقى مكتب تنمية الصناعة خلال العام الماضي 129 وثيقة من وثائق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 153% مقارنة بعام 2017، والذي بلغ فيه عدد الوثائق التي تم استلامها نحو 51 وثيقة.

وذكر التقرير أن المكتب قام بمراجعة 106 أنظمة لإدارة السلامة والصحة المهنية خلال عام 2018 وهو ما يمثل زيادة 89% مقارنة بعام 2017 الذي تم فيه الانتهاء من مراجعة 56 نظاماً.

وقال نبيل العولقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة، إن إجمالي عدد الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي أجراها مكتب تنمية الصناعة مع ممثلي المنشآت الصناعية خلال العام 2018 بلغ نحو 708 مقارنة ﺑ 478 اجتماعاً ولقاءً تشاورياً خلال العام 2017 بزيادة 48، بالإضافة إلى إجراء 89 تدقيقاً مقارنة بنحو 75 تدقيقًا في العام 2017، أي بزيادة 19%.

وذكر التقرير أنّ إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب تجري تقييم الامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية حديثة العهد، لتوعيتها بمسؤولياتها حيال السلامة والصحة المهنية. في عام 2018، أُجريت عدد من تقييمات الامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، ومن أهمها «زيارات تصنيف المخاطر»، حيث بلغ عددها 661 تقييماً بزيادة نسبتها 207% مقارنة بعام 2017، والذي تم خلاله تنفيذ 215 تقييمًا للامتثال.

وأفاد نبيل العولقي، أنّ المكتب قام بالتنسيق مع المنشآت الصناعية لإجراء تدريبات وهمية للتأهب للحرائق التي قد تقع داخل المنشآت، حيث تلقى خلال العام الماضي 321 تقريراً بشأن تدريبات التأهب لحالات الطوارئ بزيادة نسبتها 7% مقارنة بعام 2017 الذي تم خلاله تلقي 301 تقرير.

وأوضح أيضاً أنّه بالنسبة لتقارير التدقيق الخارجي السنوي الذي تجريه المنشآت الصناعية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية من قبل طرف ثالث (من شركات التدقيق المعتمدة من قبل مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية)؛ فإنّ مكتب تنمية الصناعة قام خلال العام 2018 بتلقّي ومراجعة 368 تقريراً سنويّاً بشأن التدقيق الخارجي للأنظمة المعتمدة، وذلك بزيادة نسبتها 48% مقارنة بعام 2017؛ حيث تم تلقّي ومراجعة 249 تقريراً.

وجاء في تقرير مكتب تنمية الصناعة للعام 2018، أنّ إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب نظمت 24 فعالية من ورش عمل وحلقات نقاش وحملات توعية حول مواضيع مختلفة متعلّقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بزيادة نسبتها 166% مقارنة بعام 2017 حيث بلغت الأنشطة التوعوية التي تم تنظيمها 9 فعاليات.

وأفاد التقرير أنّه تم خلال العام 2018، تصنيف 133 منشأة عالية المخاطر و46 منشأة ضمن الصناعات متوسطة المخاطر، إضافة إلى منشأتين منخفضة المخاطر، وتم أيضاً إعداد خرائط جغرافية لجميع المنشآت الصناعية عالية ومتوسطة المخاطر لتحسين إجراءات تخطيط ومراقبة الطوارئ المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة.