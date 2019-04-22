26 معاملة من تصرفات عقارات أبوظبي مجانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي مؤخراً، الدليل القانوني للاستثمار العقاري في أبوظبي وتضمن توجيه النصح لمشتري العقارات بالتأكد أولاً من التعامل مع المالك شخصياً أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي مصدق من كاتب العدل ونافذ الصلاحية، وكذلك للشركات بتقديم ما يُثبت أن الشخص مخول بشراء أو بيع العقارات، وفقاً لمستندات الشركة أو الوكالة أو قرار من الشركاء مصدق أصولاً، على أن تتم ترجمة وتصديق جميع الوثائق الصادرة بلغات غير العربية إلى العربية وتصديق الترجمة من مترجم.

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تضمن الدليل الرسوم المطلوبة في حالات انتقال الملكية والتصرفات العقارية، حيث توجد 26 حالة مجاناً بدون رسوم نهائياً، و13 حالة برسوم مختلفة تبدأ من 100 درهم في حالة إصدار خريطة للعقار، وتصل إلى 135 ألف درهم في حالة اعتماد وتسجيل مشروع التطوير العقاري الجديد في سجل التطوير العقاري، كما توجد رسوم تحدد بنسب معينة وفقاً لكل حالة على حدة.

وأكدت الدائرة أنها تستهدف من خلال إصدار الدليل، توفير بيئة عقارية جاذبة للاستثمار العقاري استناداً إلى أفضل الممارسات للاستثمار العقاري بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي لتكون أسعد مدينة في العالم، موضحة أن الدليل يعد مرجعاً لمنظومة القوانين والتشريعات الشاملة والمنظمة لبيئة سوق العقارات والاستثمار في الإمارة، ويشمل مختلف الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن أي مستثمر عقاري في الإمارة.

وطالبت الدائرة المستثمرين العقاريين بضرورة مراجعة البلدية المختصة في إمارة أبوظبي قبل التوقيع على عقود شراء وحدات على المخطط، والتحقق من أن المطور العقاري والمشروع العقاري المستهدف مسجلان في البلدية، وكذلك التحقق من أن المطور العقاري مسموح له من البلدية بتسويق الوحدة على المخطط وبيعها، ووجود حساب ضمان للمشروع ورقم حساب للمشروع، واسم أمين حساب ضمان المشروع، وكذلك معرفة نسبة إنجاز المشروع والتاريخ المتوقع للإنجاز.

وقال راشد الكعبي مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري بالإنابة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إنه من الضروري توجه المشتري والبائع إلى البلدية المختصة، أو منح المشتري تفويضاً للاستعلام عن العقار للتأكد من أن العقار المباع مملوك من البائع ولا توجد عليه أية رهونات أو حجوزات أو أية موانع قانونية أخرى تمنعه من التصرف فيه.

كما طالب المشتري بضرورة معاينة العقار وذلك في حالة العقار المكتمل قبل توقيع عقد البيع والشراء، مشيراً إلى أهمية أن يقوم المشتري بتعيين مهندس أو مساح مختص لفحص ومسح العقار والتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات المتفق عليها مع البائع.

ولفت إلى أنه يجور للمشتري والبائع تعيين وسيط عقاري لمساعدتهم في بيع وشراء العقار، مع ضرورة التأكد من أن الوسيط مرخص له، محذراً من التعامل مع الوسطاء العقاريين غير المرخصين من الدائرة، وضرورة أن يتم توقيع اتفاق لتعيين الوسيط وفقاً للنموذج المعتمد من الدائرة، مشيراً إلى أن الدائرة تشترط عند توقيع البائع والمشتري عقد البيع والشراء، أن يكون مكتوباً باللغة العربية أو باللغة العربية والإنجليزية معاً، أو أي لغة أجنبية أخرى بجوار العربية، وينصح بالحصول على استشارة قانونية من مختص قانوني قبل توقيع عقد البيع والشراء.

وطالب الكعبي البائع بضرورة الحصول على شهادة عدم ممانعة من مطور المشروع، ويجوز للمطور فرض رسوم إدارية لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم مقابل إصدار شهادة عدم ممانعة، على أن تقوم إدارة تسجيل العقارات التابعة للبلدية المختصة بتدقيق كافة المستندات المطلوبة من البائع و المشتري، وإدخالها إلى النظام الإلكتروني الخاص بها، وبعد الموافقة على المستندات واستيفاء الرسوم يتم إصدار سند الملكية الجديد باسم المشتري، مشيراً إلى أنه يمكن إنجاز عملية نقل الملكية في اليوم نفسه في حالة حضور الأطراف وتقديمهم كافة المستندات المطلوبة.

واعتبر الكعبي أن التمويل التجاري والإسلامي للمشاريع العقارية في الإمارة متوفر، ويمكن للمستثمر العقاري الحصول على تمويل لشراء أو تطوير العقارات من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من المصرف المركزي، مشيراً إلى أن تشريعات الرهن العقاري تعطي الحق في رهن العقارات سواء تلك المكتملة أو قيد الإنشاء، ورهن حق المساطحة وحق الإيجار طويل الأمد على أن يسجل الرهن لدى البلدية المختصة.

إنشاء لجنة لتسوية النزاعات العقارية

أوضح راشد الكعبي أن هناك عدة بدائل لحل النزاعات العقارية من بينها اللجوء للدائرة العقارية التابعة لدائرة القضاء في أبوطبي، لحل النزاعات الناتجة عن المعاملات والعقود المتعلقة بالعقارات باستثناء المنازعات الإيجارية، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة عنها، وهذا يشمل النزاعات السكنية والصناعية والتجارية، وكذلك النزاعات المتعلقة بالمزارع أو أيه ممتلكات عقارية أخرى، وهناك أيضاً محاكم ابتدائية في العين والظفرة. وتحدد رسوم تسجيل الدعوى بما يوازى 3% من إجمالي مبلغ المطالبة، بينما تصل إلى 4 آلاف درهم في حالة المطالبات ذات القيمة غير المحددة.

ولفتت إلى أنه يمكن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لحل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، حيث يبلغ متوسط الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار الحكم 9 أشهر.

وأشار إلى أنه يمكن حل النزاعات العقارية في الإمارة، حيث يمكن أن تستغرق عملية التحكيم ما بين 6 و18 شهراً، وهو قرار نهائي ملزم، مشيراً إلى أن النزاعات التي لا تتعلق بالنظام العام يمكن إحالتها للتحكيم، وهناك بعض المسائل العقارية التي لا يمكن حلها بواسطة التحكيم مثل المسائل المتعلقة بالأراضي الممنوحة، أو التي تخص المواطنين الإماراتيين.