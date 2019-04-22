10 مليارات دولار استثمارات الإمارات في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عقد في دبي أمس اجتماع ضم عدداً من كبار قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين من الإمارات والهند لبحث تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية في مجالات عديدة يتصدرها الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والعلوم والتجارة والأبحاث الأكاديمية برؤية تنموية ومستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروع «مركز مدينة المعرفة»، الذي سيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته هذا العام في كيرلا، والذي يشهد بالفعل إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين في دولة الإمارات. حيث يمتد المشروع الأيقوني على مساحة 3 ملايين قدم مربعة وبقيمة استثمارية تقدر ب 435 مليون دولار. ويعد مشروع مدينة المعرفة هو الأول من نوعه من المدن الأكثر ابتكاراً وتطوراً في تاريخ ولاية كيرلا، وقد تم تصميم المدينة كنموذج رائع يلبي احتياجات نمط حياة كاملة، وتنقسم منطقة المشروع إلى 3 مناطق رئيسية هي: المنطقة التعليمية والمنطقة الاقتصادية والمنطقة السكنية.

وقال الدكتور عبد السلام محمد، الرئيس التنفيذي لمركز مدينة المعرفة والعالم السابق في منظمة أبحاث الفضاء الهندية «إسرو»: إن الإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين العرب للهند، مؤكداً ضرورة تعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة الشريكين الاستراتيجيين، حيث تشير الأرقام الرسمية الأخيرة إلى بلوغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند 10 مليارات دولار مع تعهد إماراتي بضخ 75 مليار درهم في البنية التحتية بالهند، فضلاً عن 5 مليارات دولار تعتزم الإمارات ضخها في قطاع الزراعة الهندي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري، العضو المنتدب لمركز مدينة المعرفة: نهدف من خلال هذا المشروع للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني في الهند أمام مجتمع الأعمال في الإمارات. وبفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة، يمكن لدبي أيضاً أن تشكل بوابة رئيسية لنا للترويج لمقومات مدينة المعرفة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما يتيح لهم تنويع محفظة استثماراتهم وضمان عوائد مرتفعة عليها.

وأضاف أن هذا المشروع الطموح الذي يتم كشف النقاب عنه يمثل معلماً أيقونياً للترويج لثقافة الهند، مشيراً إلى أن الافتتاح الرسمي لمدينة المعرفة مع جميع المشاريع المرتبطة بها سيقام في شهر مارس من العام 2020، يصاحبه الكشف عن أكبر مركز ثقافي في الهند.