شكرا لقرائتكم خبر عن سيل المهارات يتدفق على كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

ينطبق القول المأثور في شطر بيت الشعر الذي قاله المتنبي «بذا قضَتِ الأيّامُ ما بَينَ أهْلِهَا.. مَصائِبُ قَوْمٍ عِندَ قَوْمٍ فَوَائِدُ»، على كندا التي يتدفق عليها سيل من الكفاءات العالمية التي أغلق دونالد ترامب في وجهها الدخول إلى الولايات المتحدة بعد فرض أنظمة تأشيرات جديدة أكثر تقييداً لحركة المهاجرين.

يقول يونج وو الذي يدير مركزاً للشركات الناشئة في مدينة تورنتو الكندية تحت مسمى «مارس ديسكفري ديستريكت»: «لم يطلق على تورنتو أحد أي لقب فهي ليست وادي السيليكون الشمالي ولا وادي الرقميات، المهم أننا نسير بوتائر سريعة نحو منافسة وادي السيليكون»

لقد نجح مجتمع التكنولوجيا في تورنتو بهدوء في تفكيك كل مؤامرات محاصرته والحد من نموه السريع في منافسة عرين الابتكار الذي لا مثيل له في كاليفورنيا. ومع ذلك، يشعر رواد الأعمال المخضرمون، مثل يونج وو، بالفخر بعد أن تبين العام الماضي أن أكبر مدينة في كندا قد خلقت وظائف تقنية أكثر من سان فرانسيسكو، أو أي مدينة أمريكية أخرى، في السنوات الخمس الماضية.

وقد ارتفع عدد سكان المدينة من مطوري البرمجيات والمهندسين وخبراء التقنية بنسبة تزيد على 50% بين عامي 2012 و 2017، وفقاً لشركة «سي بي آر إي»، المتخصصة في متابعة العقارات التجارية حول العالم. وجعلت الوظائف التي أضافتها في قطاع التقنية خلال تلك الفترة والتي بلغت 82100 وظيفة، من تورنتو المركز التكنولوجي الأسرع نمواً في أمريكا الشمالية، ما شكل مفاجأة لكثير من الأمريكيين.

يرى هونج وو، الذي يقع مركزه في محيط مستشفى تورنتو العام، حيث كانت ابتكارات الأنسولين في مقدمة منجزاته، عدة أسباب لموجة «جذب الأدمغة»، منها انخفاض تكاليف أداء الأعمال في المدينة التي تحتضن مركز تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي بالقرب من جامعة تورونتو.

لكن هونج وكثيرين من رواد الأعمال في حرم الجامعة الصاخب الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون قدم مربعة لهم الفضل في مساعدة تورونتو على جذب كفاءات التكنولوجيا الأجانب الطموحين الذين كانوا يتوجهون إلى وادي السيليكون في العادة، لكن مواقف البلدين من قضايا الهجرة تباعدت منذ انتخاب جوستين ترودو رئيس الوزراء الكندي عام 2015 ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي عام 2016.

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يقول توبي لينوكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تورنتو جلوبال»، المجموعة المكلفة بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى رابع أكبر مدينة في أمريكا الشمالية: «الأجواء في جنوب الحدود يعني الولايات المتحدة تعاني البرود، وفي الوقت الحالي نحن نعد أنفسنا لنكون أكثر ترحيباً».

لم يهدد الرئيس الأمريكي ببناء جدار على طول حدوده الشمالية، لكنه زاد من صعوبة دخول الأجانب من أصحاب المهارات إلى الولايات المتحدة، بزعم الحفاظ على مصالح القوى العاملة المحلية. وشددت إدارة ترامب بشكل خاص شروط إصدار التأشيرات الخاصة بالكفاءات فئة «إتش وان بي» وهددت بحظر عمل أزواج الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من التأشيرات.

ويدخل حوالي 85 ألف شخص إلى الولايات المتحدة كل عام بتلك التأشيرات ضمن برنامج مخصص للمساعدة في جلب المواهب الماهرة جداً، لكنهم متهمون عموماً بمخالفة القوانين، حيث يميل أرباب العمل لتوظيفهم بأجور رخيصة على حساب الأمريكيين.

ويقر بعض التنفيذيين الأمريكيين بأن هناك حاجة للإصلاح لكنهم يقولون إن تصرفات ترامب وخطابه أشاعت شعوراً بعدم الأمان لدى الموظفين ذوي الياقات البيضاء الذين كانوا يعتبرون تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إجراءً شبه رسمي. واستغلت الشركات الأمريكية شح العمالة وكثفت ضغوطها لإجراء تغيير يكفل نظام عمالة أكثر انفتاحاً.

وحذرت مجموعة «راوند تيبل»، وهي مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة «أبل» و«سيسكو»، في الصيف الماضي من أن سياسات «اشترِ المنتج الأمريكي ووظف الأمريكيين» التي تحض عليها إدارة ترامب تسببت في إصدار تأشيرات «تعسفية وغير مضمونة». ومنذ ذلك الحين، دعت المجموعة إلى زيادة عدد تأشيرات الكفاءات والمواهب، وتعزيز إجراءات القدرة على تقييم تأشيرات العمال المهرة وبذل المزيد من الجهود للاحتفاظ بالطلاب الأجانب الحاصلين على درجات علمية عليا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من الجامعات الأمريكية.

لكن هذه الوصفة صارت ذات طابع كندي واضح. فكندا تمنح تصاريح عمل للطلاب الأجانب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد التخرج، وفي يونيو 2017، أطلقت سلطات الهجرة والتوظيف في البلاد ما أسموه «استراتيجية المهارات العالمية»، وذلك بهدف تسهيل حصول أرباب العمل على العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.

وكان من بين وعود الحكومة الكندية أن تتم معالجة تصاريح العمل لهؤلاء الأفراد وأسرهم، في غضون أسبوعين، وخلال أقل من عام تقدم أكثر من 12 أجنبيا بطلبات للحصول على تأشيرات، وتم قبول 95% منهم