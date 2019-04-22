32% يجهلون طريقة تأمين الحماية على الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجدت كاسبرسكي لاب أن 37% من المستخدمين في المنطقة و32% في الإمارات يجهلون طريقة تأمين حماية تامة لخصوصيتهم عبر الإنترنت. وغالباً ما يؤدي شعور المستخدمين باليأس إزاء مشاكل الخصوصية الرقمية، إلى إفراطهم في التواصل وتبادل المعلومات ونشرها على الشبكات الاجتماعية متجاهلين المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها هذا الأمر، وغير مدركين أن يأسهم ولامبالاتهم في مسألة الخصوصية قد تجعلهم أهدافاً سهلة لمجرمي الإنترنت.

ومع زيادة أهمية الإنترنت للحياة العصرية، بات 97% من سكان المنطقة و89% من سكان دولة الإمارات يتصفحون الإنترنت عدة مرات في اليوم، الأمر الذي أوجد تحدياً هائلاً أمام المستخدمين في مسألة الحفاظ على بياناتهم الشخصية ووضعها تحت السيطرة. ووفقاً لدراسة استطلاعية أجرتها كاسبرسكي لاب حديثاً، أفاد ما يقرب من واحد من كل 5 أشخاص (18%) شاركوا في الدراسة من المنطقة، و33% في الإمارات، بأنهم وجدوا على الإنترنت معلومات خاصة بهم أو بأفراد أسرهم منشورة في صفحات علنية، مع أنه لا ينبغي لهذه المعلومات أن تكون منشورة على الملأ. وقد وجدت الدراسة أن هذه النسب ترتفع إلى الربع تقريباً (20%) بين من لديهم أطفال دون الثامنة عشرة من العمر. وتؤدي الجهود غير المجدية في الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت إلى حالة تسمى «اليأس من الخصوصية»، ترتبط بعيش المستخدم تحت ضغط مستمر سببه شعور دائم بأن أطرافاً ما تستفيد من معلوماته الشخصية، واقتناع بعدم جدوى أية جهود تُبذل في سبيل الحماية. ويرى بعض الأشخاص في الواقع أنهم لا يملكون القوة الكافية للتصدّي لانتهاك الخصوصية. وأظهرت الدراسة أن ثلث المستخدمين (37%) في المنطقة و32% في الإمارات يجهلون كيفية تأمين الحماية الكاملة لخصوصيتهم على الإنترنت، وأن واحداً من كل عشرة (11%) في المنطقة، و6% في الإمارات «فقدوا اهتمامهم» بتحسين مستوى خصوصيتهم.

توصيات لتأمين الخصوصية الرقمية:

**الشروع في تنظيم الحضور الرقمي على الإنترنت عبر الاحتفاظ بقائمة الحسابات الإلكترونية والتحقق بانتظام من شيوع البيانات وانتشارها أمام الملأ، مع ضرورة إنشاء حساب بريد إلكتروني ثانوي.

**استخدام أدوات رقمية خاصة تسمح بتصفّح الإنترنت بأمان، أو الكشف عن وصول غير موثوق به من التطبيقات إلى كاميرا الويب أو الميكروفون.

**تثبيت حلول أمنية موثوق بها تتضمن مجموعة من الأدوات المساعدة لتقليل مخاطر انتهاك الخصوصية.