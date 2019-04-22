485 مليون دولار أرباح شركة «تيانهونج» لإدارة الأصول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «تيانهونج» الصينية لإدارة الأصول، قفزة في أرباحها بنسبة 15.81% على أساس سنوي، لتسجل 3.07 مليار يوان (نحو 485.2 مليون دولار أمريكي) في العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأضافت الشركة في بيان لها أرسلته إلى بورصة شانجهاي، أن عائداتها ارتفعت بنسبة 6.18%، مقارنة بالعام الأسبق، لتسجل 10.13 مليار يوان.

وتعد الشركة الصندوق الاستثماري الأول الذي يسجل أرباحاً تخطت حاجز الثلاثة مليارات يوان، وأكثر من عشرة مليارات يوان من الإيرادات. وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2003 أول تعاون مع شركة «علي بابا» الصينية العملاقة باسم صندوق إنترنت «يو إيباو»، الذي لا يزال يمثل أكثر صناديق سوق المال شعبية ورواجاً في الصين؛ نظراً للعائدات المرتفعة نسبياً، وانخفاض عتبات الاستثمارات. (د ب أ)