شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة تبدأ إجراءات حجز الفنادق وتسهيلات التأشيرة لجمهور بطولة الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت غرفة شركات السياحة فى تلقى الطلبات من الشركات التى ستعمل خلال بطولة الأمم الأفريقية وستنظم برامج سياحية للجمهور الإفريقى، للتنسيق معهم بشأن إصدار التأشيرات وتقديم التسهيلات المطلوبة فى اجراءات الدخول وحجز الفنادق والطيران.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الغرفة وجهت منشورا للشركات تطالب فيه كل من يرغب المشاركة فى البرامج السياحية خلال بطولة الأمم ولديه اتصالات مع الشركات الإفريقية عليه إبلاغ الغرفة فورا بالأعداد المتوقعة والفنادق المستهدفة، والمناطق التى سيعملون بها وفقا لتوزيع المجموعات الفرق الرياضية جغرافيا بناء على نتائج القرعة.

وأوضح عاصم أنه حتى الآن لا يوجد عدد محدد عن الجمهور المتوقع حضوره للبطولة، إلا أنه توقع أن يصل عدد جمهور الفرقة الواحدة من 3 إلى 5 آلاف مشجع فى 23 فرقة إفريقية مشتركة فى البطولة، مشيرا إلى أن مصر بها قدرة استيعابية لأكثر من هذا العدد عشرات المرات.

وعن استعدادات النقل السياحى لفت إلى أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزى بالنسبة للشركات لتمويل شراء الباصات الجديدة، لتجديد وإحلال أسطول النقل السياحى، عن طريق قروض ميسرة من البنك المركزى، لافتا إلى أن العمل جارى فى هذا الشأن منذ شهر ونصف تقريبا وهناك شركات اشترت بالفعل وبدأت تشغيل الأتوبيسات الجديدة، ويبلغ المتوسط من 3 إلى خمس أتوبيسات لكل شركة.