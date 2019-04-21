بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة إلى 45 جنيها للدولار

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية، اليوم الأحد، إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك، أن هذا الإجراء يأتي “تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية”، بحسب الوكالة.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة، قالتا اليوم الأحد، إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني.