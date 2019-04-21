وزير “البيئة”: وضع حجر الأساس للمرفأ الثاني لصائدي الأسماك بأملج في شهر شوال .. ومركز للدعم اللوجستي قريبًا بالمحافظة

الخليج 365 - الرياض- المناطق -تبوك

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الوزارة ستبدأ في شهر شوال القادم بوضع حجر الأساس لإنشاء المرفأ الثاني بمحافطة أملج والمسمى مرفأ ” القاد ” موضحاً أن الوزارة تتجه خلال العام القادم لإنشاء مركز للدعم اللوجستي للصيادين وتنمية الحياة البحرية بالمحافظة وإقامة فراخات سمكية لتعظيم المخزون السمكي وإحداث توازن بحري يفي بالتزايد الكبير في أعداد الصيادين بالمحافظة التي تتجاوز عدد القوارب فيها الـ3000 قارب صيد .

وقال معاليه في رد على سؤال لشيخ الصيادين بمحافظة أملج أمين السنوسي حول الثروة السمكية بالمحافظة خلال لقاء معاليه اليوم بالمزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك بفرع الوزارة بمنطقة تبوك : إن هذا اللقاء يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين دائما ما يؤكدان ضرورة الانتقال إلى المناطق وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تنفيذها ووزارة البيئة تولي الثروة السمكية كما تولي كافة القطاعات التابعة جل إهتمامها مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من الثروة السمكية يتضاعف ولدى الوزارة مستهدف في عام 2020 ومستهدف 2030 وكل المؤشرات تشير إلى أنها بمشيئة الله ستحقق ذلك – بمشيئة الله -.

وتفاعل معاليه مع عدد من شكاوي المواطنين واقتراحاتهم حيث وجه وكالات الوزارة في القطاعات ذات العلاقة بسرعة العمل على حلها وإنهائها كما وجه معاليه إدارة فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالشخوص على سد ” الفارعه ” الذي تقدم عدد من ملاك الأراضي المجاورة للسد بمقترح يزيل خطر سيول الأمطار عن أراضيهم والرفع بتقرير عاجل في هذا الشأن .

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وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قد تفقد فرع الوزارة بمنطقة تبوك وأطلع على سير العمل فيه وعلى إنجازاته خلال العام 2018 م إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بسدود المنطقة والبالغ عددها 22 سداً منها 14 سداً للاستعاضة وثمانية سدود للتحكم بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليون ريال في حين أصدر وجدد الفرع خلال العام المنصرم أكثر من 600 سجل زراعي وأكثر من 5 آلاف قرار تملك فيما تجاوز عدد الأشجار المعالجة من الآفات الزراعية 239, 275 شجرة وبلغ عدد المناحل في تبوك وأملج ومركزي أشواق وبداء 38 منحلاً بنسبة إنتاج تزيد على 30 ألف كجم إلى جوار مايزيد عن 10500 مزرعة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وأنتج الفرع خلال العام ذاته 20940 أل شتلة زراعية كما قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الإرشادية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما قام الفرع بتحصين مايقارب المليون وثلاث مائة ألف من المواشي ضد الأوبئة والأمراض وقام بإستقبال وتصدير مايزيد عن 998 ألف طن من الخضروات والفواكهة وخلافها عبر المحاجر النباتية والحيوانية بالمنطقة إضافة إلى الرفع بالمساحات الهامة لعدد ثلاث مواقع تم تخصيصها كمتنزهات للأهالي في مدينة تبوك .

وفي ختام الزيارة أجتمع معاليه بمدراء الإدارات ومدراء أفرع الوزارة بمنطقة تبوك وناقش معهم إحتياجات الفرع والمعوقات التي تعترض عملهم إضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

وكان معالي المهندس الفضلي قد قام مساء أمس بزيارة لإحدى الشركات الرائدة في الإنتاج النباتي والحيواني بمنطقة تبوك ، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزهور وإنتاج طائر السمان حيث تعدّ الشركة الوحيدة بالشرق الأوسط لإنتاج هذا الطائر .

