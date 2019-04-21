بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمحافظات.. غدًا

كتب- محمود يونس

يبدأ غدا الإثنين، التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المحافظات.

كما يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني من هنا، حتى 30/ 4/ 2019، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/ 5/ 2019 : 31/ 5/ 2019.

والوحدات السكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة...