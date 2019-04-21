شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض إنتاج النفط مع اتفاق «أوبك» والان نبدء بالتفاصيل
وفي سياق متصل، قال مصدر بقطاع النفط: إن إنتاج روسيا النفطي بلغ نحو 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة بين الأول من أبريل و18 من الشهر نفسه.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون آخرون كبار للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير؛ لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام.
ومن تلك الكمية، تعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى إنتاج أكتوبر 2018، وهو خط الأساس للاتفاق. وفي أكتوبر من العام الماضي كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا.
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