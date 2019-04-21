شكرا لقرائتكم خبر عن 337 % ارتفاعا في صادرات الأسمنت 2019 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت البيانات الشهرية لشركات الأسمنت عن تصدير 7 شركات 153 ألف طن من الأسمنت خلال شهر مارس 2019، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 337 % عن شهر مارس من العام الماضي.

وصدرت شركة «أسمنت السعودية» نحو 112 ألف طن، وجاءت في المرتبة الأولى، تليها «أسمنت الشرقية» والتي صدرت نحو 14 ألف طن، ومن ثم «أسمنت نجران» و«أسمنت الرياض» بتصدير 13 ألف طن و6 آلاف طن على التوالي.

وأظهرت البيانات الصادرة من شركة اليمامة انخفاض المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 5% خلال شهر مارس من عام 2019 لتصل إلى 3.98 مليون طن قياسا بمبيعات قدرها 4.20 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2018م.

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 11 شركة تراجعا في مبيعاتها، تصدرتها «أسمنت ينبع» بنسبة 44% تليها «أسمنت العربية» و«أسمنت المتحدة» بنسبتي تراجع 37% و29% على التوالي.

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في حين حققت 6 شركات ارتفاعا في المبيعات، في مقدمتها شركة «أسمنت اليمامة» بنسبة 43% يليها كل من «أسمنت نجران» و«أسمنت الجنوبية» بنسبتي 29% و21% على التوالي.

أما على صعيد إنتاج الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعا في إنتاج الشركات خلال شهر مارس 2019 بنسبة 1% حيث بلغت 4.10 مليون طن قياسا بـ4.06 مليون طن في مارس 2018.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر مارس من هذا العام 41.49 مليون طن، مرتفعة بنحو 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت حينها 35.74 مليون طن.

كما قامت 7 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر مارس 2019، تصدرتها «أسمنت ينبع» والتي صدرت نحو 377 ألف طن يليها كل من «أسمنت السعودية» و«أسمنت الشمالية» بتصدير 178 و66 ألف طن على التوالي.