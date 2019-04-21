شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة مؤشرات قياس الأداء والان نبدء بالتفاصيل
إن مؤشرات الأداء وسيلة مُثلى لتقدير مدى فعالية العمل والقدرات الكافية عن المنظمة، ولتحديد الفرص ذات الأهمية الإستراتيجية لها، ولقياس نجاعة فرق العمل والمديرين والمسؤولين القياديين لتقييم التقدم المتحقق، لذلك كل ما يتم قياسه فعلًا يتم بالتالي تطويره، وبدون قياس لن يكون هناك قرار أو تنفيذ صحيح. كما تركز مؤشرات الأداء على المواضيع الرئيسة، وتمد المنظمة بفكرة واضحة عن التكاليف والجودة والأداء في فترة زمنية محدودة.
ولكي نصنع مؤشرات جيدة، نسأل: هل الإدارة تقوم بأداء المهمة بالشكل المطلوب ووفق الأهداف؟ وما مدى التقدم نحو أداء المهمة أو التخلف عنها؟ وما هو الحد الأدنى الذي قامت بالانتهاء منه؟ وتستعين مؤشرات قياس الأداء عادة بعددٍ من الأدوات والأساليب المستخدمة في تطبيقات وأدوات الجودة والتخطيط في تحديد عددٍ من المؤشرات، التي يمكن من خلالها قياس ومقارنة الأداء في شتى المجالات، ومعرفة الوضع الحالي، والتخطيط لوضع مستقبلي أفضل.
ويمكن تصنيف مؤشرات أداء جودة الإدارات بشكل عام، ضمن خمس فئات هي: مؤشرات الأداء للمنظمة، والمنتج، والعمليات، ومؤشرات الأداء الداخلي للإدارة، ومؤشرات الأداء للموارد البشرية.
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