شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة مؤشرات قياس الأداء والان نبدء بالتفاصيل

تُعد مؤشرات قياس الأداء إحدى الأدوات الفعّالة للتأكد من مدى تحقيق الأهداف، ومن خلالها يتم التعرف على قدرة الإدارة على تحقيق أهدافها المحددة من خلال إستراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات الأداء بناءً على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات الإدارات المتعددة.

إن مؤشرات الأداء وسيلة مُثلى لتقدير مدى فعالية العمل والقدرات الكافية عن المنظمة، ولتحديد الفرص ذات الأهمية الإستراتيجية لها، ولقياس نجاعة فرق العمل والمديرين والمسؤولين القياديين لتقييم التقدم المتحقق، لذلك كل ما يتم قياسه فعلًا يتم بالتالي تطويره، وبدون قياس لن يكون هناك قرار أو تنفيذ صحيح. كما تركز مؤشرات الأداء على المواضيع الرئيسة، وتمد المنظمة بفكرة واضحة عن التكاليف والجودة والأداء في فترة زمنية محدودة.

ولكي نصنع مؤشرات جيدة، نسأل: هل الإدارة تقوم بأداء المهمة بالشكل المطلوب ووفق الأهداف؟ وما مدى التقدم نحو أداء المهمة أو التخلف عنها؟ وما هو الحد الأدنى الذي قامت بالانتهاء منه؟ وتستعين مؤشرات قياس الأداء عادة بعددٍ من الأدوات والأساليب المستخدمة في تطبيقات وأدوات الجودة والتخطيط في تحديد عددٍ من المؤشرات، التي يمكن من خلالها قياس ومقارنة الأداء في شتى المجالات، ومعرفة الوضع الحالي، والتخطيط لوضع مستقبلي أفضل.

ويمكن تصنيف مؤشرات أداء جودة الإدارات بشكل عام، ضمن خمس فئات هي: مؤشرات الأداء للمنظمة، والمنتج، والعمليات، ومؤشرات الأداء الداخلي للإدارة، ومؤشرات الأداء للموارد البشرية.