وزير "البيئة" : وضع حجر الأساس للمرفأ الثاني لصائدي الأسماك بأملج في شهر شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تبوك

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن الوزارة ستبدأ في شهر شوال القادم بوضع حجر الأساس لإنشاء المرفأ الثاني بمحافطة أملج ، والمسمى مرفأ " القاد " ، موضحاً أن الوزارة تتجه خلال العام القادم لإنشاء مركز للدعم اللوجستي للصيادين وتنمية الحياة البحرية بالمحافظة ، وإقامة فراخات سمكية لتعظيم المخزون السمكي وإحداث توازن بحري يفي بالتزايد الكبير في أعداد الصيادين بالمحافظة التي تتجاوز عدد القوارب فيها الـ3000 قارب صيد .

وقال معاليه في رد على سؤال لشيخ الصيادين بمحافظة أملج أمين السنوسي حول الثروة السمكية بالمحافظة ، خلال لقاء معاليه اليوم بالمزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك بفرع الوزارة بمنطقة تبوك : إن هذا اللقاء يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين دائما ما يؤكدان ضرورة الانتقال إلى المناطق وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تنفيذها ، ووزارة البيئة تولي الثروة السمكية كما تولي كافة القطاعات التابعة جل إهتمامها ، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من الثروة السمكية يتضاعف ولدى الوزارة مستهدف في عام 2020 ومستهدف 2030 وكل المؤشرات تشير إلى أنها بمشيئة الله ستحقق ذلك - بمشيئة الله -.

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وتفاعل معاليه مع عدد من شكاوي المواطنين واقتراحاتهم حيث وجه وكالات الوزارة في القطاعات ذات العلاقة بسرعة العمل على حلها وإنهائها ، كما وجه معاليه إدارة فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالشخوص على سد " الفارعه " الذي تقدم عدد من ملاك الأراضي المجاورة للسد بمقترح يزيل خطر سيول الأمطار عن أراضيهم ، والرفع بتقرير عاجل في هذا الشأن .

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة قد تفقد فرع الوزارة بمنطقة تبوك وأطلع على سير العمل فيه ، وعلى إنجازاته خلال العام 2018 م ، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بسدود المنطقة والبالغ عددها 22 سداً منها 14 سداً للاستعاضة، وثمانية سدود للتحكم ، بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليون ريال ، في حين أصدر وجدد الفرع خلال العام المنصرم أكثر من 600 سجل زراعي ، وأكثر من 5 آلاف قرار تملك ، فيما تجاوز عدد الأشجار المعالجة من الآفات الزراعية 239, 275 شجرة ، وبلغ عدد المناحل في تبوك وأملج ومركزي أشواق وبداء 38 منحلاً بنسبة إنتاج تزيد على 30 ألف كجم ، إلى جوار مايزيد عن 10500 مزرعة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، وأنتج الفرع خلال العام ذاته 20940 أل شتلة زراعية ، كما قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الإرشادية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ، فيما قام الفرع بتحصين مايقارب المليون وثلاث مائة ألف من المواشي ضد الأوبئة والأمراض ، وقام بإستقبال وتصدير مايزيد عن 998 ألف طن من الخضروات والفواكهة وخلافها عبر المحاجر النباتية والحيوانية بالمنطقة ، إضافة إلى الرفع بالمساحات الهامة لعدد ثلاث مواقع تم تخصيصها كمتنزهات للأهالي في مدينة تبوك .

وفي ختام الزيارة أجتمع معاليه بمدراء الإدارات ومدراء أفرع الوزارة بمنطقة تبوك ، وناقش معهم إحتياجات الفرع والمعوقات التي تعترض عملهم، إضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

وكان معالي المهندس الفضلي قد قام مساء أمس بزيارة لإحدى الشركات الرائدة في الإنتاج النباتي والحيواني بمنطقة تبوك ، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزهور وإنتاج طائر السمان، حيث تعدّ الشركة الوحيدة بالشرق الأوسط لإنتاج هذا الطائر .