شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا عدد 5.46، نقطة ليغلق عند مستوى 5800.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً عدد 4.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6248.96 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً عدد 25.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4936.42 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 173.7 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 6162 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.10%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.57%، تليه يوباك بنسبة 7.41%، ثم إيفا بنسبة 6.90%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.93% ثم قيوين بنسبة 9.83%، ثم أسس بنسبة 9.32%