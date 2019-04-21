التخصيص في الحال.. الإسكان تطرح 1981 قطعة أرض بطريقة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، لأول مرة في تاريخ وزارة الإسكان، طرح أراض مميزة وأكثر تميزا بالنظام الإلكتروني، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين، وليس بنظام القرعة التي كانت تستخدم في التخصيص طوال الفترات السابقة.
وينشر مصراوي طريقة الحجز، ومواصفات كل نوع من الأراضي المطروحة للمواطنين.
أولا.. أراضي الإسكان المتميز:
موجهة لطبقة متوسطي الدخل وتقع في أماكن أفضل من أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، كما يمكن لأي مواطن التقدم لحجزها دون التقيد بالمحافظة أو مكان العمل، ويبدأ...
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