مصر تبحث مع هواوي نقل تكنولوجيا الـ5G.. وتطبيقها بأمم أفريقيا

كتب: محمد مجدي التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لي جي، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، وروبنسون تساو، الرئيس الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا، بحضور فينسينت صن، رئيس شركة هواوي مصر، وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التعاون القائم بين مصر والصين، لا سيما في الفترة الأخيرة، إذ يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لاستفادة مصر من التجربة التنموية والخبرات الصينية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية استثمار شركة هواوي لهذا المناخ الإيجابي من التعاون من أجل تعزيز...

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