شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتحاد العقارية" توافق على شراء الشركة لجزء من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على مقترح شراء الشركة لجزء من أسهمها بنسبة 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية فوضت مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشراء الأسهم والحصول على موافقة الجهات المعنية.

وقررت الجمعية تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 17 مايو 2018 بشأن إصدار صكوك لسنة أخرى.

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وكانت الجمعية العمومية قد وافقت في مايو الماضي على إصدار صكوك لا تطرح للاكتتاب العام ولا تدرج في السوق وغير قابلة للتحول إلى أسهم، بقيمة إجمالية لا تتجاوز مليار درهم وبنسبة ربحية لا تتجاوز 9%، يتم طرحها طرحا خاصا لمستثمر أو مستثمرين مؤهلين وتستحق السداد خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت الشركة صافي أرباح خلال العام 2018 بلغت 62.3 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.4 مليار درهم في 2017.

وجاء تحقيق الأرباح مدفوعاً بزيادة إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 19% ليصل إلى 763 مليون درهم خلال 2018، مقارنةً مع 639.8 مليون درهم خلال 2017.

وارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 655 مليون درهم، مُقارنة بعام 2017، كذلك ارتفعت حقوق المساهمين بمقدار 452 مليون درهم مُقارنة بالعام 2017.