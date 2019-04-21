شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول لـ"الخليج 365": لجان انتخابية للمهندسين والفنيين بمواقع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشاركة المواطنين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية دور وواجب أصيل ووطني قائلا: "المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية جزء من دور المواطن في المشاركة في قرارات مصيرية خاصة بالحياة في مصر".

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة "أنه تم تنظيم حلقات نقاشية وندوات تثقيفية وتوعوية للعاملين في كل قطاع البترول، لافتا إلى أن تلك الندوات والحلقات النقاشية تم تنظيمها في كل المناطق في الشركات والحقول البترولية في الصحراء الشرقية والغربية والإسكندرية وأسيوط والسيويس والإسكندرية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم وضع لجان انتخابية للمغتربين من العاملين والمهندسين والفنيين في مواقع العمل في الصحراء الغربية والشرقية، قائلا: "يسرنا الأمور بتوفير لجان لمعظم المغتربين".

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.