شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14872 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2316 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 18721 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 658 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1681 نقطة.