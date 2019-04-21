شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا عدد 14.89 نقطة ليصل إلى مستوى 9211.42 نقطة. Advertisements وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 17.8 مليون سهم بقيمة 417 مليون ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 78 شركة. وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.

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