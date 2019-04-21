شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5807.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً عدد 7.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6252.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً عدد 11.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4950.67 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 93.8 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار كويتى عبر 3105 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.64%، تليه أسمنت خليج بنسبة 6.38%، ثم صلبوخ بنسبة 6.24%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 33.89% ثم قيوين بنسبة 9.83%، ثم أسس بنسبة 7.63%