شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% رابحا عدد 2.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1448.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 320 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.06% مدفوعا بسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.72%.
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