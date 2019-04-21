شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الأول عند مستوى 1.87 درهم، وهو مستوى المقاومة الحالي، وأيضا سعر الاغلاق لجلسة الخميس الماضي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.84 وبين مستوى المقاومة هو 1.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد