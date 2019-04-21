شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير في عملية جني أرباح، حيث اغلق عند مستوى 1.56 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 1.59 درهم، مكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.49 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.61 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.59 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط