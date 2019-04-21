شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعمار (4220) على ارتفاع طفيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.02 ريال ، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 9.10 ، طيلة ثبات المقاومة 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.46 .