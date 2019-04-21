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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة 42.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.76% بما يعادل 0.70 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 43.00 .
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