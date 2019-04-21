شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 16.61 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 18.50 ريال، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14 ريال كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 19 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط