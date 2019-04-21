شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.02% بما يعادل -0.60 نقطة ، ليستند بذلك إلى مستوى الدعم المحوري 54.13 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 69.87 إلى 44.40) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 54.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة 60.14 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 57.13 .