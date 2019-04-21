شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.11% بما يعادل -7.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 298.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 330.14 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 290.00 ومستوى المقاومة 317.62 .