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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.11% بما يعادل -7.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 298.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 330.14 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 290.00 ومستوى المقاومة 317.62 .
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